Festival Art Sonic Briouze
Festival Art Sonic Briouze vendredi 24 juillet 2026.
Festival Art Sonic
39 Rue d’Argentan Briouze Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-25 04:15:00
Date(s) :
2026-07-24
Vendredi 24 juillet Niska, Adèle Castillon, Perceval, Dub Inc, Adès The Planet, Sam Quealy, Liv Del Estal, Furies, Agathe Plaisance
Samedi 25 juillet Matmatah & The Fuzzy Brass Four, Biga*Ranx, Ultra Vomit, L’Entourloop, Luiza, Ino Casablanca, Le Son Vert, King Kong Meuf, Izylow, Michel Mercury, Bulle
Réservez dès maintenant vos places et rendez-vous à Briouze les 24·25 juillet prochains !
Infos et billetterie sur festival-artsonic.com
Pass 1 jour à partir de 55€
Pass 2 jours à partir de 85€.
Places également dispo sur Pass Culture (offre duo acceptée) et dans tous les points de vente habituels. .
39 Rue d’Argentan Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 66 71 43 infos.artsonic@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Art Sonic
L’événement Festival Art Sonic Briouze a été mis à jour le 2026-01-22 par Flers agglo