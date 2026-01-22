Festival Art Sonic Briouze

Festival Art Sonic

39 Rue d’Argentan Briouze Orne

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-25 04:15:00

Vendredi 24 juillet Niska, Adèle Castillon, Perceval, Dub Inc, Adès The Planet, Sam Quealy, Liv Del Estal, Furies, Agathe Plaisance

Samedi 25 juillet Matmatah & The Fuzzy Brass Four, Biga*Ranx, Ultra Vomit, L’Entourloop, Luiza, Ino Casablanca, Le Son Vert, King Kong Meuf, Izylow, Michel Mercury, Bulle

Réservez dès maintenant vos places et rendez-vous à Briouze les 24·25 juillet prochains !

Infos et billetterie sur festival-artsonic.com

Pass 1 jour à partir de 55€

Pass 2 jours à partir de 85€.

Places également dispo sur Pass Culture (offre duo acceptée) et dans tous les points de vente habituels. .

39 Rue d’Argentan Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 66 71 43 infos.artsonic@gmail.com

