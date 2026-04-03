Jeux vidéos Médiathèque de Briouze Briouze
Jeux vidéos Médiathèque de Briouze Briouze mercredi 10 juin 2026.
Briouze
Jeux vidéos
Médiathèque de Briouze 5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:30:00
fin : 2026-06-10 17:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Venez jouer aux jeux vidéos en solo, en famille ou entre amis !
Public ado/adulte gratuit accès libre .
Médiathèque de Briouze 5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 81 50 mediatheque.briouze@flers-agglo.fr
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L’événement Jeux vidéos Briouze a été mis à jour le 2026-04-03 par Flers agglo
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