Jeux vidéos Médiathèque de Briouze Briouze

Briouze

Jeux vidéos

Médiathèque de Briouze 5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:30:00

fin : 2026-06-10 17:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Venez jouer aux jeux vidéos en solo, en famille ou entre amis !

Public ado/adulte gratuit accès libre .

Médiathèque de Briouze 5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 81 50 mediatheque.briouze@flers-agglo.fr

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L’événement Jeux vidéos Briouze a été mis à jour le 2026-04-03 par Flers agglo