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Jeux vidéos Médiathèque de Briouze Briouze

Jeux vidéos Médiathèque de Briouze Briouze mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Médiathèque de Briouze

Adresse : 5 Place du Général de Gaulle

Ville : 61220 Briouze

Département : Orne

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Briouze

Jeux vidéos

Médiathèque de Briouze 5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:30:00
fin : 2026-06-10 17:00:00

Date(s) :
2026-06-10

Venez jouer aux jeux vidéos en solo, en famille ou entre amis !
Public ado/adulte gratuit accès libre   .

Médiathèque de Briouze 5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 81 50  mediatheque.briouze@flers-agglo.fr

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English : Jeux vidéos

L’événement Jeux vidéos Briouze a été mis à jour le 2026-04-03 par Flers agglo

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