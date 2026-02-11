Balade nature Mam’zelle libellule Briouze

Balade nature Mam’zelle libellule

5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Bien connues pour leurs vols rapides, les libellules ont plus d’un secret à nous révéler combien de temps vivent-elles ? A quoi ressemble une larve de libellule ? Que mangent-elles ? Comment utiliser le filet pour les attraper ?

Matériel fourni. Dès 6 ans. .

5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

