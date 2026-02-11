Balade nature Mam’zelle libellule Briouze
5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 12:00:00
2026-07-09
Bien connues pour leurs vols rapides, les libellules ont plus d’un secret à nous révéler combien de temps vivent-elles ? A quoi ressemble une larve de libellule ? Que mangent-elles ? Comment utiliser le filet pour les attraper ?
Matériel fourni. Dès 6 ans. .
5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
