Les oiseaux du marais Briouze

Les oiseaux du marais

observatoire de la voie verte Briouze Orne

Début : 2026-06-14 09:30:00

fin : 2026-06-14 11:30:00

2026-06-14

Nichés dans l’observatoire de la voie verte, laissez-vous guider dans l’observation des oiseaux de saison hérons cendrés et garde-bœufs, canards de surface, foulques, grèbes…

Longue-vue et jumelles mises à disposition.

Dès 8 ans. .

observatoire de la voie verte Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.Fr

