Grande vente de livres, Médiathèque de Briouze, Briouze

Grande vente de livres Mardi 9 juin, 16h00 Médiathèque de Briouze Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T16:00:00+02:00 – 2026-06-09T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-09T16:00:00+02:00 – 2026-06-09T16:30:00+02:00

Médiathèque de Briouze Place du Général de Gaulle, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie

Tout à 0,50 € ! Du 9 juin au 26 août