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Grande vente de livres, Médiathèque de Briouze, Briouze

Grande vente de livres, Médiathèque de Briouze, Briouze mardi 9 juin 2026.

Lieu : Médiathèque de Briouze

Adresse : Place du Général de Gaulle, Briouze

Ville : 61220 Briouze

Département : Orne

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Grande vente de livres Mardi 9 juin, 16h00 Médiathèque de Briouze Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T16:00:00+02:00 – 2026-06-09T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-09T16:00:00+02:00 – 2026-06-09T16:30:00+02:00

Médiathèque de Briouze Place du Général de Gaulle, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie
Tout à 0,50 € ! Du 9 juin au 26 août

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