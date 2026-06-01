Grande vente de livres, Médiathèque de Briouze, Briouze
Grande vente de livres, Médiathèque de Briouze, Briouze mardi 9 juin 2026.
Grande vente de livres Mardi 9 juin, 16h00 Médiathèque de Briouze Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T16:00:00+02:00 – 2026-06-09T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-09T16:00:00+02:00 – 2026-06-09T16:30:00+02:00
Médiathèque de Briouze Place du Général de Gaulle, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie
Tout à 0,50 € ! Du 9 juin au 26 août
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