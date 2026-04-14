Pinces, nageoires et mandibules, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze

Pinces, nageoires et mandibules Lundi 3 août, 10h00 Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Orne

2,50€/pers. Gratuit adhérents CPIE. Dès 4 ans. Bottes recommandées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-03T10:00:00+02:00 – 2026-08-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-03T10:00:00+02:00 – 2026-08-03T12:00:00+02:00

Limnée, notonecte, aselle, scorpion d’eau… quels drôles de noms ! Petites bêtes étranges à découvrir lors d’une pêche dans les eaux stagnantes du marais. Dès 4 ans.

Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Houlme, briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Limnée, notonecte, aselle, scorpion d’eau… quels drôles de noms ! Petites bêtes étranges à découvrir lors d’une pêche dans les eaux stagnantes du marais. Dès 4 ans. pêche mare

Béatrice gillot