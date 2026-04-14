Pinces, nageoires et mandibules, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze
Pinces, nageoires et mandibules, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze lundi 3 août 2026.
Pinces, nageoires et mandibules Lundi 3 août, 10h00 Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Orne
2,50€/pers. Gratuit adhérents CPIE. Dès 4 ans. Bottes recommandées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-03T10:00:00+02:00 – 2026-08-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-03T10:00:00+02:00 – 2026-08-03T12:00:00+02:00
Limnée, notonecte, aselle, scorpion d’eau… quels drôles de noms ! Petites bêtes étranges à découvrir lors d’une pêche dans les eaux stagnantes du marais. Dès 4 ans.
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Limnée, notonecte, aselle, scorpion d’eau… quels drôles de noms ! Petites bêtes étranges à découvrir lors d’une pêche dans les eaux stagnantes du marais. Dès 4 ans. pêche mare
Béatrice gillot
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