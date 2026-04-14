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Pinces, nageoires et mandibules, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze

Pinces, nageoires et mandibules, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze

Pinces, nageoires et mandibules, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze lundi 3 août 2026.

Lieu : Devant l'espace culturel du Houlme, Briouze

Adresse : Houlme, briouze

Ville : 61220 Briouze

Département : Orne

Début : lundi 3 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Tarif : 2,50€/pers. Gratuit adhérents CPIE. Dès 4 ans. Bottes recommandées.

Pinces, nageoires et mandibules Lundi 3 août, 10h00 Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Orne

2,50€/pers. Gratuit adhérents CPIE. Dès 4 ans. Bottes recommandées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-03T10:00:00+02:00 – 2026-08-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-03T10:00:00+02:00 – 2026-08-03T12:00:00+02:00

Limnée, notonecte, aselle, scorpion d’eau… quels drôles de noms ! Petites bêtes étranges à découvrir lors d’une pêche dans les eaux stagnantes du marais. Dès 4 ans.

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Limnée, notonecte, aselle, scorpion d’eau… quels drôles de noms ! Petites bêtes étranges à découvrir lors d’une pêche dans les eaux stagnantes du marais. Dès 4 ans. pêche mare

Béatrice gillot

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