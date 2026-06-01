Jeux vidéos, Médiathèque de Briouze, Briouze
Jeux vidéos, Médiathèque de Briouze, Briouze mercredi 10 juin 2026.
Jeux vidéos Mercredi 10 juin, 14h30 Médiathèque de Briouze Orne
Gratuit, accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00
Médiathèque de Briouze Place du Général de Gaulle, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233628150 »}]
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