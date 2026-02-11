Balae nature A vos bottes, prêts, marais ! Briouze
Balae nature A vos bottes, prêts, marais ! Briouze lundi 13 juillet 2026.
Balae nature A vos bottes, prêts, marais !
5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-13 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Parcourez une partie du plus grand marais de l’Orne et découvrez ses richesses étonnantes et uniques (géologie, Histoire, oiseaux, plantes aquatiques rares…). Dès 8 ans. .
5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balae nature A vos bottes, prêts, marais !
L’événement Balae nature A vos bottes, prêts, marais ! Briouze a été mis à jour le 2026-02-11 par Flers agglo