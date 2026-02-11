Balae nature A vos bottes, prêts, marais !

5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Parcourez une partie du plus grand marais de l’Orne et découvrez ses richesses étonnantes et uniques (géologie, Histoire, oiseaux, plantes aquatiques rares…). Dès 8 ans. .

5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balae nature A vos bottes, prêts, marais !

L’événement Balae nature A vos bottes, prêts, marais ! Briouze a été mis à jour le 2026-02-11 par Flers agglo