Atelier Bien-être Seniors, Familles Rurales, Briouze

Atelier Bien-être Seniors Mardi 9 juin, 16h00 Familles Rurales Orne

2€, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T16:00:00+02:00 – 2026-06-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T16:00:00+02:00 – 2026-06-09T17:00:00+02:00

Familles Rurales La Gare, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0970929989 »}]

« Eaux profondes et jaillissantes – Voyage sonore « . Allonge-toi pour plonger, vibrer et te relaxer. Un moment plein de douceur porté par Ségolène, sa voix et ses instruments du monde.