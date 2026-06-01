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Atelier Bien-être Seniors, Familles Rurales, Briouze

Atelier Bien-être Seniors, Familles Rurales, Briouze mardi 9 juin 2026.

Lieu : Familles Rurales

Adresse : La Gare, Briouze

Ville : 61220 Briouze

Département : Orne

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Tarif : 2€, sur inscription

Atelier Bien-être Seniors Mardi 9 juin, 16h00 Familles Rurales Orne

2€, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T16:00:00+02:00 – 2026-06-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-09T16:00:00+02:00 – 2026-06-09T17:00:00+02:00

Familles Rurales La Gare, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0970929989 »}]
« Eaux profondes et jaillissantes – Voyage sonore « . Allonge-toi pour plonger, vibrer et te relaxer. Un moment plein de douceur porté par Ségolène, sa voix et ses instruments du monde.

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