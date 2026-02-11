Balade nature- Des plantes et des jeux Briouze
Balade nature- Des plantes et des jeux Briouze mercredi 5 août 2026.
Balade nature- Des plantes et des jeux
5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-05 16:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Le jonc, l’iris ou le saule, plantes des zones humides, se prêtent parfaitement à la réalisation de quelques menus objets. Venez tresser, plier, enrouler, tailler… et créer quelque chose de vos mains. Dès 10 ans. .
5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade nature- Des plantes et des jeux
L’événement Balade nature- Des plantes et des jeux Briouze a été mis à jour le 2026-02-11 par Flers agglo