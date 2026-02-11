Balade nature- Des plantes et des jeux Briouze

Balade nature- Des plantes et des jeux

5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-05 16:30:00

2026-08-05

Le jonc, l’iris ou le saule, plantes des zones humides, se prêtent parfaitement à la réalisation de quelques menus objets. Venez tresser, plier, enrouler, tailler… et créer quelque chose de vos mains. Dès 10 ans. .

5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

