Balade nature Pinces, nageoires et mandibules

5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-03 12:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Limnée, notonecte, aselle, scorpion d’eau… quels drôles de noms ! Petites bêtes étranges à découvrir lors d’une pêche dans les eaux stagnantes du marais. Dès 4 ans. .

5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade nature Pinces, nageoires et mandibules

L’événement Balade nature Pinces, nageoires et mandibules Briouze a été mis à jour le 2026-02-11 par Flers agglo