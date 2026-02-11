Balade nature Pinces, nageoires et mandibules Briouze
Balade nature Pinces, nageoires et mandibules Briouze lundi 3 août 2026.
Balade nature Pinces, nageoires et mandibules
5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-03 12:00:00
2026-08-03
Limnée, notonecte, aselle, scorpion d’eau… quels drôles de noms ! Petites bêtes étranges à découvrir lors d’une pêche dans les eaux stagnantes du marais. Dès 4 ans. .
5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
