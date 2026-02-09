La vie palpitante des plantes aquatiques

5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 12:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Entre plantes carnivores, respiration sous l’eau, séduction et alliances invisibles, venez découvrir le génie du peuple végétal du marais ! Dès 10 ans. .

5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.Fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La vie palpitante des plantes aquatiques

L’événement La vie palpitante des plantes aquatiques Briouze a été mis à jour le 2026-02-09 par Flers agglo