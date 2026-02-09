Atelier culinaire de printemps médiathèque Briouze
Atelier culinaire de printemps médiathèque Briouze samedi 6 juin 2026.
Atelier culinaire de printemps
médiathèque 5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Éveillez vos papilles et vos sens à travers un atelier culinaire Un atelier pour apprendre les bases pour faire des plats végétariens gourmands chez vous. Cuisine, dégustation seront au rendez-vous, avec une surprise après chaque atelier !
Plan Alimentaire Territorial .
médiathèque 5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 6 80 33 18 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier culinaire de printemps
L’événement Atelier culinaire de printemps Briouze a été mis à jour le 2026-02-09 par Flers agglo