Atelier culinaire de printemps médiathèque Briouze

Atelier culinaire de printemps

médiathèque 5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne

Éveillez vos papilles et vos sens à travers un atelier culinaire Un atelier pour apprendre les bases pour faire des plats végétariens gourmands chez vous. Cuisine, dégustation seront au rendez-vous, avec une surprise après chaque atelier !

Plan Alimentaire Territorial .

médiathèque 5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 6 80 33 18 46

