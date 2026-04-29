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Fête de la Musique Briouze

Fête de la Musique Briouze samedi 20 juin 2026.

Adresse : centre-ville

Ville : 61220 Briouze

Département : Orne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Briouze

Fête de la Musique

centre-ville Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 03:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Divers groupes musicaux dans le bourg de Briouze

Eden Scène
Les Sirènes Hurlantes Le Brazza
Blutu Chez Vanes’
L’Arabesque Place de la Mairie
Le KÉ & JMH Le Lidenbrock
Maxxo Scène
Radio Byzance Scène
Le Shogun Place de la Mairie
Turn Off Le Bar du Centre
Garage Machine le Mel’B   .

centre-ville Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Briouze a été mis à jour le 2026-04-29 par Flers agglo

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