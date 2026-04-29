Briouze

Fête de la Musique

centre-ville Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 03:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Divers groupes musicaux dans le bourg de Briouze

Eden Scène

Les Sirènes Hurlantes Le Brazza

Blutu Chez Vanes’

L’Arabesque Place de la Mairie

Le KÉ & JMH Le Lidenbrock

Maxxo Scène

Radio Byzance Scène

Le Shogun Place de la Mairie

Turn Off Le Bar du Centre

Garage Machine le Mel’B .

centre-ville Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Briouze a été mis à jour le 2026-04-29 par Flers agglo