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Exposition d’art contemporain de Josselin de Courcy, Médiathèque de Briouze, Briouze

Exposition d’art contemporain de Josselin de Courcy, Médiathèque de Briouze, Briouze mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de Briouze

Adresse : Place du Général de Gaulle, Briouze

Ville : 61220 Briouze

Département : Orne

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Tarif : Accès libre

Exposition d’art contemporain de Josselin de Courcy Mercredi 20 mai, 18h00 Médiathèque de Briouze Orne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T18:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-20T18:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:30:00+02:00

Médiathèque de Briouze Place du Général de Gaulle, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie
Du 20 mai au 27 juin. Inspiré par le cinéma ou la bande dessinée, Josselin de Courcy se pose en raconteur d’histoires et crée son propre cinéma permanent. En partenariat avec le FDAC.

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