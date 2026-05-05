Exposition d’art contemporain de Josselin de Courcy, Médiathèque de Briouze, Briouze

Exposition d’art contemporain de Josselin de Courcy Mercredi 20 mai, 18h00 Médiathèque de Briouze Orne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T18:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T18:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:30:00+02:00

Médiathèque de Briouze Place du Général de Gaulle, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie

Du 20 mai au 27 juin. Inspiré par le cinéma ou la bande dessinée, Josselin de Courcy se pose en raconteur d’histoires et crée son propre cinéma permanent. En partenariat avec le FDAC.