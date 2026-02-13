Les oiseaux du marais, Observatoire de la voie verte, Briouze, Briouze
Les oiseaux du marais, Observatoire de la voie verte, Briouze, Briouze dimanche 14 juin 2026.
Les oiseaux du marais Dimanche 14 juin, 09h30 Observatoire de la voie verte, Briouze Orne
Gratuit. Chaussures de marche conseillées. Dès 8 ans. Libre accès.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T09:30:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T09:30:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00
Nichés dans l’observatoire de la voie verte, laissez-vous guider dans l’observation des oiseaux de saison : hérons cendrés et garde-bœufs, canards de surface, foulques, grèbes…
Longue-vue et jumelles mises à disposition.
Dès 8 ans.
Observatoire de la voie verte, Briouze voie verte briouze Briouze 61220 Orne Normandie
Béatrice gillot