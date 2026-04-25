Briouze

Les Rendez-vous de l’été- randonnée La boucle du marais

observatoire de Briouze Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Les Rendez-vous de l’été vous propose une randonnée au cœur du marais de Briouze.

Situé dans le pays du Houlme, au cœur du Bocage normand, le Grand Hazé est un paysage de 200 hectares de mares, de tourbières, de roselière et de bois tourbeux. Le Marais abrite une faune et une flore riches, originales et souvent très rares. Le marais est le premier site de reproduction des oiseaux de l’Orne avec 170 espèces recensées. La boucle du marais vous permettra de découvrir les différents milieux naturels remarquables.

Hazé désigne une zone marécageuse, Briouze signifie boueux, ‘Houlme , prairie au bord de l’eau, Bellou zone de cresson.

7.3 km- niveau facile .

observatoire de Briouze Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr

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English : Les Rendez-vous de l’été- randonnée La boucle du marais

L’événement Les Rendez-vous de l’été- randonnée La boucle du marais Briouze a été mis à jour le 2026-04-21 par Flers agglo