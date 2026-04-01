Au bord des glaces, au bord du monde MSHE Besançon

Besançon

Au bord des glaces, au bord du monde

MSHE 1 Rue Charles Nodier Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-28 21:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Lecture musicale, avec Bérengère Cournut, autrice, et Samuel Thézé, clarinettiste, autour du roman Eskera au bord du monde , à paraitre en septembre. Venez écouter le dialogue entre glaces et humains. .

MSHE 1 Rue Charles Nodier Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Au bord des glaces, au bord du monde Besançon a été mis à jour le 2026-04-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)