Au bord des glaces, au bord du monde MSHE Besançon
Au bord des glaces, au bord du monde MSHE Besançon mardi 28 avril 2026.
Besançon
Au bord des glaces, au bord du monde
MSHE 1 Rue Charles Nodier Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 20:00:00
fin : 2026-04-28 21:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Lecture musicale, avec Bérengère Cournut, autrice, et Samuel Thézé, clarinettiste, autour du roman Eskera au bord du monde , à paraitre en septembre. Venez écouter le dialogue entre glaces et humains. .
MSHE 1 Rue Charles Nodier Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Au bord des glaces, au bord du monde Besançon a été mis à jour le 2026-04-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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