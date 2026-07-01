Informations pratiques

Gurgy

Au Café Du Port

Place de la Rivière Gurgy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

AU CAFÉ DU PORT est un spectacle musical porté par trois chanteuses et une pianiste, qui explore les paradoxes de l’amour à l’ère numérique. Et si la personne que vous cherchez depuis des années vivait… juste à côté de vous ? Nous assistons au mariage de Coraline et Icare. À travers des chansons, les invités sont présentés comme une galerie de portraits vivants, drôles, tendres ou inattendus. Peu à peu, la cérémonie devient le point de départ d’un récit leur histoire. Coraline et Icare se sont rencontrés au “Café du Port”, après des mois d’échanges en ligne. Leur relation s’est construite entièrement à distance, dans le virtuel, la confidence et l’imaginaire. Mais lors de leur première rencontre réelle, une révélation bouleverse tout ils découvrent qu’ils sont voisins depuis plus de vingt ans sans s’être jamais croisés. Entre chansons, scènes parlées et moments suspendus, AU CAFÉ DU PORT tisse une fresque chorale où chaque personnage secondaire apporte un regard singulier sur l’amour, la solitude et l’imaginaire. .

Place de la Rivière Gurgy 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 28 17 00

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English : Au Café Du Port

L’événement Au Café Du Port Gurgy a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Auxerrois