Au café latino – Concert symphonique – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Au café latino – Concert symphonique – Saison ONPL 21 et 22 mai 2027 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

10 € à 48 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-21T20:00:00+02:00 – 2027-05-21T21:15:00+02:00

Fin : 2027-05-22T18:00:00+02:00 – 2027-05-22T19:15:00+02:00

Concert symphonique

Résolument moderne, aussi à l’aise avec le grand répertoire que dans des oeuvres plus confidentielles, Raphaël Feuillâtre est un guitariste bouillonnant de talent. Choisi en 2022 comme artiste exclusif par Deutsche Grammophon, il est l’un des très rares guitaristes classiques à avoir intégré ce mythique label.

Pour ce concert, il convoque, aux côtés des musiciens de l’ONPL et de la cheffe d’orchestre vénézuélienne Glass Marcano, toutes les facettes de son talent et de son instrument. Des musiques venues du Mexique, d’Argentine ou d’Espagne, tissées entre elles, dessinent des motifs aux couleurs vibrantes propres aux sonorités latinos. Sous les doigts de Raphaël Feuillâtre, ces mélodies rythmées et sensuelles sont une véritable fête pour les yeux et les oreilles.

Déroulé :

Astor Piazzolla : Ouverture de Maria de Buenos-Aires

Arrangement Jean Detraz

Joaquín Rodrigo : Concerto d’Aranjuez

Gabriela Ortiz : La Calaca

Orchestration pour cordes

Alberto Ginastera : Variations concertantes

Astor Piazzolla : Tango medley

Arrangement Jean Detraz

Raphaël Feuillâtre, guitare

Orchestre National des Pays de la Loire

Glass Marcano, direction

Concerts dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes :

vendredi 21 mai 2027 à 20h

samedi 22 mai 2027 à 18h

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie.nantes@onpl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 25 29 29 »}, {« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/ »}]

Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre National des Pays de la Loire

Raphaël Feuillâtre © Stefan Höderath