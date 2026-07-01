Au café latino | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Au café latino | Saison ONPL 21 et 22 mai 2027 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Places à l’unité (de 10 € à 48 €).

Réservation en ligne sur le site web de l’ONPL.

Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-21T20:00:00+02:00 – 2027-05-21T21:30:00+02:00

Fin : 2027-05-22T18:00:00+02:00 – 2027-05-22T19:30:00+02:00

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium :

Au café latino : dirigé par Glass Marcano

Un concert aux rythmes latinos pour découvrir l’univers coloré et pimenté de Raphaël Feuillâtre, un des plus grands guitaristes actuels.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/agenda/au-cafe-latino/ »}]

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium. ONPL