, Au Centre Social Manchester, Charleville-Mézières

Informations pratiques

Vendredi 12 mars 2027, 18h30 Au Centre Social Manchester Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-12T18:30:00+01:00 – 2027-03-12T22:30:00+01:00

Fin : 2027-03-12T18:30:00+01:00 – 2027-03-12T22:30:00+01:00

Au Centre Social Manchester 26 rue Jules Raulin Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est