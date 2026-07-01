AGENDA · Charleville-Mézières
, Au Centre Social Manchester, Charleville-Mézières
vendredi 12 mars 2027 · Au Centre Social Manchester · Charleville-Mézières
Informations pratiques
Vendredi 12 mars 2027, 18h30 Au Centre Social Manchester Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-12T18:30:00+01:00 – 2027-03-12T22:30:00+01:00
Fin : 2027-03-12T18:30:00+01:00 – 2027-03-12T22:30:00+01:00
Au Centre Social Manchester 26 rue Jules Raulin Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
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