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, Au Centre Social Manchester, Charleville-Mézières

vendredi 12 mars 2027 · Au Centre Social Manchester · Charleville-Mézières

, Au Centre Social Manchester, Charleville-Mézières

Informations pratiques

Début
vendredi 12 mars 2027
Fin
vendredi 12 mars 2027
Lieu
Au Centre Social Manchester
Adresse
26 rue Jules Raulin
Ville
08000 Charleville-Mézières
Département
Ardennes

Vendredi 12 mars 2027, 18h30 Au Centre Social Manchester Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-12T18:30:00+01:00 – 2027-03-12T22:30:00+01:00
Fin : 2027-03-12T18:30:00+01:00 – 2027-03-12T22:30:00+01:00

Au Centre Social Manchester 26 rue Jules Raulin Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

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