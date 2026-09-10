Au château d’Esquelbecq, un patrimoine en pleine renaissance, Château d’Esquelbecq, Esquelbecq

Informations pratiques

Au château d’Esquelbecq, un patrimoine en pleine renaissance 19 et 20 septembre Château d’Esquelbecq Nord

10€ et gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour ces Journées européennes du patrimoine, le château aux fenêtres bleues ouvre les portes des salons de famille où un nouveau jaune pétille. Au-delà du coup de peinture, on fêtera un choix audacieux : la restauration de boiseries réalisées à partir du bois scié du parc. Cela demande plus de travail et de temps, mais quelle joie de valoriser les ressources du domaine pour mieux le préserver.

Dans ces pièces épargnées par l’effondrement, le temps s’était arrêté : on visitait des salons ternis qui racontaient la vie d’avant. Désormais parés de boiseries élégantes, ils nous invitent à questionner l’ambition de ce domaine inspirant, et l’envie d’en faire un lieu vivant, connecté à son environnement.

Résister, Raviver, Réimaginer

Quatre rencontres ponctueront ce week-end, placé sous le thème national « Résister, Raviver, Réimaginer ». Les 19 et 20 septembre, rendez-vous aux « salons de conversation », un format inédit de visite pour réfléchir ensemble aux manières de vivre et de faire vivre le patrimoine aujourd’hui :

Comment ce monument d’origine féodale va-t-il trouver son rôle dans notre époque ?

À quels nouveaux besoins peut-il répondre ?

Qu’est-ce qui compte le plus : le financement, l’équipe, le savoir-faire, la passion, la patience ?

Pourquoi la tour ne va-t-elle pas être reconstruite tout de suite ?

Où sont (partis) les chevaliers, les princes charmants et leurs princesses ?

Avec la famille propriétaire, l’association et leurs invités seront heureux d’accueillir un public nombreux pour un week-end riche d’échanges et de découvertes, afin de construire ensemble l’avenir du château d’Esquelbecq. Le parc accueillera aussi, samedi et dimanche, une belle exposition de véhicules anciens du Rétro-Club des Flandres en partenariat avec la Fédération française de véhicules d’époque. (FFVE)

Programme du week-end :

Vendredi 18 septembre — Levez les yeux ! Programme détaillé sur le site du CAUE Nord

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 18h

Exposition de véhicules anciens du Rétro-Club des Flandres, présente les deux jours

Salons de conversation — visites-échanges inédites (sur réservation à contact@chateau-esquelbecq.com)

Atelier et animation

Demonstration et atelier

Guinguette avec petite restauration de 12h à 18h

Château d’Esquelbecq 10 place Bergerot – 59470 Esquelbecq Esquelbecq 59470 Nord Hauts-de-France 06 73 44 06 66 http://www.chateau-esquelbecq.com https://www.facebook.com/chateaudesquelbecq [{« link »: « mailto:contact@chateau-esquelbecq.com »}] A 60 km au nord de Lille, au coeur des Hauts de Flandre, le Château d’Esquelbecq est l’un des derniers joyaux flamands. Ses douves, ses tours, son colombier du XVIIe siècle et surtout ses jardins flamands Renaissance font de cette propriété un site d’exception, classé Monument historique.

Pour ces « Journées européennes du patrimoine », le château aux fenêtres bleues ouvre les portes des salons de famille où un nouveau jaune pétille. Au-delà du coup de peinture, on fêtera un choix : à…

©Château d’Esquelbecq