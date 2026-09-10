Visite libre du clocher Saint Folquin, Eglise Saint Folquin, Place Bergerot, 59470 Esquelbecq, Esquelbecq

Informations pratiques

Visite libre du clocher Saint Folquin Samedi 19 septembre, 14h00 Eglise Saint Folquin, Place Bergerot, 59470 Esquelbecq Nord

Gratuit, l’accès au clocher est limité à un nombre restreint de personnes. Une personne sera présente pour vous accueillir et vous informer si la montée est possible à votre arrivée ou plus tard.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

On accède au clocher par une petite porte qui se trouve dans le premier pilier de la tour du côté de la nef de Saint Joseph.

Le premier niveau à 12m de hauteur, donne une vue imprenable sur la voûte construite par les compagnons et à une petite salle d’exposition.

Aux 2ème et 3ème niveaux on découvre le carillon qui rythme la vie de la Grand’Place toute la journée.

Eglise Saint Folquin, Place Bergerot, 59470 Esquelbecq Place Bergerot, 59470 Esquelbecq Esquelbecq 59470 Nord Hauts-de-France +33 (0)328 628 857 http://www.esquelbecq.com La tour fut construite en pierre de « CASSEL » en grés ferrugineux, La carrière de pierres se trouvait au mont des recollets a proximité du mont Cassel. 75 marches d’un escalier en colimaçon donnent accès à trois niveaux dans la tour, pour découvrir une salle d’exposition, les grandes cloches et le carillon. Gare SNCF ligne Lille-Dunkerque toute gare,

A25, sortie 15 direction Wormhout

On accède au clocher par une petite porte qui se trouve dans le premier pilier de la tour du côté de la nef de Saint Joseph.

©mairie Esquelbecq