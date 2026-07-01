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, Au Cinéma Métropolis, Charleville-Mézières

mercredi 10 février 2027 · Au Cinéma Métropolis · Charleville-Mézières

, Au Cinéma Métropolis, Charleville-Mézières

Informations pratiques

Début
mercredi 10 février 2027
Fin
mercredi 10 février 2027
Lieu
Au Cinéma Métropolis
Adresse
6 Rue Longueville
Ville
08000 Charleville-Mézières
Département
Ardennes

Mercredi 10 février 2027, 15h00 Au Cinéma Métropolis Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-10T15:00:00+01:00 – 2027-02-10T15:45:00+01:00
Fin : 2027-02-10T15:00:00+01:00 – 2027-02-10T15:45:00+01:00

Au Cinéma Métropolis 6 Rue Longueville Charleville-Mézières 08000 Quartier du Vermandois Ardennes Grand Est

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