, Au Cinéma Métropolis, Charleville-Mézières

Informations pratiques

Mercredi 10 février 2027, 15h00 Au Cinéma Métropolis Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-10T15:00:00+01:00 – 2027-02-10T15:45:00+01:00

Fin : 2027-02-10T15:00:00+01:00 – 2027-02-10T15:45:00+01:00

Au Cinéma Métropolis 6 Rue Longueville Charleville-Mézières 08000 Quartier du Vermandois Ardennes Grand Est