AGENDA · Charleville-Mézières
, Au Cinéma Métropolis, Charleville-Mézières
mercredi 10 février 2027 · Au Cinéma Métropolis · Charleville-Mézières
Informations pratiques
Mercredi 10 février 2027, 15h00 Au Cinéma Métropolis Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-10T15:00:00+01:00 – 2027-02-10T15:45:00+01:00
Fin : 2027-02-10T15:00:00+01:00 – 2027-02-10T15:45:00+01:00
Au Cinéma Métropolis 6 Rue Longueville Charleville-Mézières 08000 Quartier du Vermandois Ardennes Grand Est
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