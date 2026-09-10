AU COEUR DE LA CATHEDRALE, Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-de-Maurienne

Informations pratiques

AU COEUR DE LA CATHEDRALE 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

A la découverte de 1500 ans d’histoire dans la cathédrale, le cloitre et sa crypte !

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste 38 Place de la Cathédrale, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne, France Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479640664 https://stjeanmaurienne.paroisse73.fr Cette tour du XIe siècle était le clocher de l’église Notre-Dame. Au XVe siècle une galerie flanquée de quatre clochetons et une grande flèche en avait porté la hauteur à près de 80 mètres. Cette partie fut abattue par les révolutionnaires français en 1794, détruisant du même coup une partie de l’église Notre-Dame désormais séparée de son clocher par une rue. La trace d’arrachement est bien visible sur la face Est du clocher. Son état ne permet pas de l’ouvrir au public au quotidien.

A la découverte de 1500 ans d’histoire dans la cathédrale, le cloitre et sa crypte !

©Bénédicte Viallet