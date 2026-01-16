Little Italy Festival Concert Italo Disco + Top50 Xperience Terrain Coche Rue Louis Sibué Saint-Jean-de-Maurienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 16:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
À l’occasion du Little Italy Festival, retrouvez le temps d’un soir, la scène Disco italienne des années 80 ! Au programme Sabrina, Den Harrow, Gazebo, Ivana Spagna, Johnson Righeira, P. Lion, Ryan Paris, Scotch, Silver Pozzoli et DJ Antoine !
Terrain Coche Rue Louis Sibué Espace Concert Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@little-italy-festival.com
English : Little Italy Festival Italo Disco Concert + Top50 Xperience
Enjoy two days of Italian delights at the 1st Little Italy Festival in Saint-Jean-de-Maurienne. On the program: concerts, cinema, literary exchanges, sporting events and a Franco-Italian village!
