Little Italy Festival Soirée concerts Pop internationale Terrain Coche Rue Louis Sibué Saint-Jean-de-Maurienne

Terrain Coche Rue Louis Sibué Espace Concert Saint-Jean-de-Maurienne Savoie
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
2026-09-12
Pour clore le Little Italy Festival, place aux artistes qui incarnent le lien vibrant entre la France et l’Italie. Sur scène, découvrez Mika, Alfa et Julien Lieb, pour une dernière soirée inoubliable !
Terrain Coche Rue Louis Sibué Espace Concert Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@little-italy-festival.com
English : Little Italy Festival International pop concerts
To bring the Little Italy Festival to a close, make way for artists who embody a vibrant link between France and Italy. Join Mika, Alfa and Julien Lieb on stage for one last unforgettable evening!
L’événement Little Italy Festival Soirée concerts Pop internationale Saint-Jean-de-Maurienne a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme Intercommunal Cœur de Maurienne