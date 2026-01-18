Little Italy Festival

Saint-Jean-de-Maurienne Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-11

Vivez un grand moment italien pendant deux jours, à l’occasion de la 1ère édition du Little Italy Festival à Saint-Jean-de-Maurienne. Au programme des concerts, du cinéma, des échanges littéraires, des rencontres sportives et un village franco-italien !

.

Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@little-italy-festival.com

English : Little Italy Festival

Enjoy two days of Italian delights at the 1st Little Italy Festival in Saint-Jean-de-Maurienne. On the program: concerts, cinema, literary exchanges, sporting events and a Franco-Italian village!

