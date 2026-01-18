Little Italy Festival Saint-Jean-de-Maurienne
Little Italy Festival Saint-Jean-de-Maurienne vendredi 11 septembre 2026.
Little Italy Festival
Saint-Jean-de-Maurienne Savoie
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-12
2026-09-11
Vivez un grand moment italien pendant deux jours, à l’occasion de la 1ère édition du Little Italy Festival à Saint-Jean-de-Maurienne. Au programme des concerts, du cinéma, des échanges littéraires, des rencontres sportives et un village franco-italien !
Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@little-italy-festival.com
English : Little Italy Festival
Enjoy two days of Italian delights at the 1st Little Italy Festival in Saint-Jean-de-Maurienne. On the program: concerts, cinema, literary exchanges, sporting events and a Franco-Italian village!
