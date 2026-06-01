Saint-Jean en musique, Saint Jean de Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne

Saint-Jean en musique Dimanche 21 juin, 18h00 Saint Jean de Maurienne Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00

À 18h, l’école de musique lance les festivités, suivie du groupe « Accordage » à 20h30, au Forum. L’ambiance se prolongera toute la soirée dans les bars et restaurants de la Ville.

Forum Saint-Antoine et centre-ville

Saint Jean de Maurienne saint jean de maurienne Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://www.saintjeandemaurienne.fr/

À 18h, l’école de musique lance les festivités, suivie du groupe « Accordage » à 20h30, au Forum. L’ambiance se prolongera toute la soirée dans les bars et restaurants de la Ville.

©ministère de la Culture