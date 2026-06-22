Little Italy Festival Parades Vénitiennes Parvis du Théâtre Gérard Philipe Saint-Jean-de-Maurienne

Saint-Jean-de-Maurienne

Little Italy Festival Parades Vénitiennes

Parvis du Théâtre Gérard Philipe 115 esplanade Giaveno Saint-Jean-de-Maurienne Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Pendant le Little Italy Festival, une cinquantaine de costumés vénitiens envahiront les rues pour une parade exceptionnelle. Venez admirer des costumes somptueux, élégance et magie opéreront au cœur des Alpes.

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Parvis du Théâtre Gérard Philipe 115 esplanade Giaveno Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@little-italy-festival.com

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English :

During the Little Italy Festival, about 50 people dressed in Venetian costumes will take to the streets for a spectacular parade. Come admire the sumptuous costumes—elegance and magic will take center stage in the heart of the Alps.

L’événement Little Italy Festival Parades Vénitiennes Saint-Jean-de-Maurienne a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Intercommunal Cœur de Maurienne