Au cœur de l’histoire de Strasbourg, Musée historique, Strasbourg
Au cœur de l’histoire de Strasbourg, Musée historique, Strasbourg samedi 23 mai 2026.
Au cœur de l’histoire de Strasbourg Samedi 23 mai, 19h00 Musée historique Bas-Rhin
Gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Visite libre des collections du Musée Historique de la Ville de Strasbourg
Musée historique 2 rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368985000 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-historique Logé depuis 1920 dans l’Ancienne Boucherie (1587), le musée a pour mission d’évoquer l’histoire du cadre urbain ainsi que l’histoire politique, économique et sociale de Strasbourg, au moyen de maquettes dont le plan – relief de 1725- 1727 (la ville est reproduite au 1/600e), d’un ensemble de peintures, de dessins, de gravures et de lithographies, d’une collection d’objets militaires (armes et uniformes de 1500 à 1945), d’objets très divers allant du chef-d’œuvre corporatif aux souvenirs de grands hommes, par exemple le général Kléber, ou de simples citoyens (costumes, mobilier, etc.) et de collections archéologiques allant du moyen âge au XVIIIe siècle.
Visite libre des collections du Musée Historique de la Ville de Strasbourg
© Musées de Strasbourg
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