Au cœur des œuvres Musée Fernand Léger André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan
vendredi 23 octobre 2026 · Musée Fernand Léger André Mare · Argentan
Informations pratiques
Argentan
Au cœur des œuvres Musée Fernand Léger André Mare
Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 15:00:00
fin : 2026-10-23 15:45:00
Date(s) :
2026-10-23
Écouter, sentir, ressentir l’art. Approchez les tableaux de Fernand Léger et André Mare par les sens pour une expérience de découverte unique et conviviale. Une rencontre intime avec les œuvres et une visite surprenante à ne pas manquer. Vendredi 24 Juillet de 15h à 15h45 Droit d’entrée +2€ pour l’animation Réservation conseillée auprès du musée au 02 33 16 55 97 ou par mail à musee-leger-mare@argentan.fr .
Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr
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English : Au cœur des œuvres Musée Fernand Léger André Mare
L’événement Au cœur des œuvres Musée Fernand Léger André Mare Argentan a été mis à jour le 2026-07-17 par Terres d’Argentan Intercom
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