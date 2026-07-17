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Au cœur des œuvres Musée Fernand Léger André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan

vendredi 23 octobre 2026 · Musée Fernand Léger André Mare · Argentan

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée Fernand Léger André Mare
Adresse
6 rue de l'hôtel de ville
Ville
61200 Argentan
Département
Orne
Tarif

Argentan

Au cœur des œuvres Musée Fernand Léger André Mare

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 15:00:00
fin : 2026-10-23 15:45:00

Date(s) :
2026-10-23

Écouter, sentir, ressentir l’art. Approchez les tableaux de Fernand Léger et André Mare par les sens pour une expérience de découverte unique et conviviale. Une rencontre intime avec les œuvres et une visite surprenante à ne pas manquer. Vendredi 24 Juillet de 15h à 15h45 Droit d’entrée +2€ pour l’animation Réservation conseillée auprès du musée au 02 33 16 55 97 ou par mail à musee-leger-mare@argentan.fr   .

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97  musee-leger-mare@argentan.fr

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English : Au cœur des œuvres Musée Fernand Léger André Mare

L’événement Au cœur des œuvres Musée Fernand Léger André Mare Argentan a été mis à jour le 2026-07-17 par Terres d’Argentan Intercom

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