Au coeur des volcans !, Cité du Volcan,

Au coeur des volcans ! Samedi 23 mai, 18h00 Cité du Volcan La Réunion

Visite libre en continu de 18h à 22h. Durée : 1h30 à 2h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Rénovée par la Région Réunion de 2010 à 2014, la Cité du Volcan a ouvert ses portes au public le 5 août 2014. Ce pôle d’attraction touristique de premier plan est également un centre pédagogique et scientifique international.L’équipement de 6000 m2 propose une muséographie innovante qui intègre de nombreux dispositifs et maquettes interactifs.

Le visiteur peut ainsi faire sa propre visite du muséum et s’approprier les différentes connaissances de l’histoire géologique de La Réunion.

Cette muséographie d’immersion est obtenue par l’utilisation de nombreux dispositifs innovants et interactifs tels que la projection holographique, la réalité augmentée, les surfaces «multitouch» grand format, les ambiances sonores et visuelles… L’ensemble de ces procédés technologiques place le visiteur dans des conditions reproduisant certaines caractéristiques des volcans et lui permet d’éprouver des sensations et de vivre pleinement le propos de l’exposition.

Cité du Volcan RN3, Tampon (Le), Réunion 97418 La Réunion La Réunion

Rénovée par la Région Réunion de 2010 à 2014, la Cité du Volcan a ouvert ses portes au public le 5 août 2014. Ce pôle d’attraction touristique de premier plan est également un centre pédagogique et …

© Annecy Bonnefond