Visite guidée nocturne sur le théâtre antique, Espace d’Interprétation du Gallo-romain,

Visite guidée nocturne sur le théâtre antique Samedi 23 mai, 20h30 Espace d’Interprétation du Gallo-romain Charente

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Visite guidée nocturne du site gallo-romain des Bouchauds..

Tout public – Gratuit – Réservation à venir

Rendez-vous à l’Espace d’Interprétation pour le départ.

Espace d’Interprétation du Gallo-romain Les Bouchauds 16170 Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545218005 https://www.rouillac-tourisme.fr/ https://www.facebook.com/Office-de-Tourisme-du-Rouillacais-1947423745474486/ L’Espace d’Interprétation du Gallo-Romain permet une meilleure compréhension des ruines gallo-romaines grâce à une maquette, de nombreux plans et des panneaux explicatifs. Il vous donne toutes les clefs de lecture pour mieux comprendre votre visite. Les informations sont disponibles en anglais, néerlandais et allemand, via une brochure disponible à l’accueil. Gratuit

Visite guidée nocturne du site gallo-romain des Bouchauds..

©OT Rouillac