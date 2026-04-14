Escape game culinaire « La recette magique de Grand-Mère », Cité du Volcan,

Escape game culinaire « La recette magique de Grand-Mère » Samedi 23 mai, 18h00 Cité du Volcan La Réunion

Durée : 25 minutes par équipe de 6 à 8 personnes maximum. Inscription auprès des animateurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Escape game immersif autour de la cuisine de la Réunion. Jeu familial et intergénérationnel. Adapté aux enfants comme aux adultes

Au cœur du parcours, un coffre fermé renferme une recette mystérieuse transmise de générations en générations.

Pour l’ouvrir, les participants devront retrouver 8 boîtes disséminées dans le parcours.

La résolution finale : une fois les 8 ingrédients réunis et la mission accomplie, le coffre s’ouvrira et les participants pourront repartir avec la « recette magique »

Cité du Volcan RN3, Tampon (Le), Réunion 97418 La Réunion La Réunion

Escape game immersif autour de la cuisine de la Réunion. Jeu familial et intergénérationnel. Adapté aux enfants comme aux adultes

©Jeux & Enquêtes 974