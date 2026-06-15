Au cœur du jardin d’Ors na Bruma plantes vivantes & hydrolats artisanaux Ferme-distillerie Ors Na Bruma Aucun
Au cœur du jardin d’Ors na Bruma plantes vivantes & hydrolats artisanaux Ferme-distillerie Ors Na Bruma Aucun mardi 28 juillet 2026.
Aucun
Au cœur du jardin d’Ors na Bruma plantes vivantes & hydrolats artisanaux
Ferme-distillerie Ors Na Bruma AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:00:00
fin : 2026-07-28 16:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Tous les mardis.
Venez vivre une immersion sensorielle au cœur du jardin de la ferme-distillerie Ors na Bruma. Lors d’une balade botanique, découvrez les plantes médicinales en les touchant, les sentant et même en les goûtant. Poursuivez avec une initiation à la distillation et aux usages des hydrolats (bien-être, cuisine, cosmétique), avant de créer ensemble une boisson à partir d’hydrolats et de sirops artisanaux. Un moment convivial et gourmand, au plus près des plantes.
Sur inscription.
Minimum 4 personnes, maximum 10 personnes.
Pour les groupes de 10 personnes et plus, visites à la demande. Contacter par téléphone pour définir les modalités et fixer la date. .
Ferme-distillerie Ors Na Bruma AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 78 06 81 33 contact@ors-na-bruma.fr
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English :
Every Tuesday.
Come and experience a sensory immersion in the heart of the Ors na Bruma farm-distillery garden. During a botanical walk, discover medicinal plants by touching, smelling and even tasting them. Continue with an introduction to distillation and the uses of hydrosols (well-being, cooking, cosmetics), before creating a drink together from hydrosols and artisanal syrups. A convivial, gourmet moment, close to the plants.
L’événement Au cœur du jardin d’Ors na Bruma plantes vivantes & hydrolats artisanaux Aucun a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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