UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Telgruc-sur-Mer

Au Comptoir Ephémère Boutique d’Artisanat local Ancien Presbytère Telgruc-sur-Mer

mercredi 8 juillet 2026 · Ancien Presbytère · Telgruc-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
Ancien Presbytère
Adresse
19 Rue de l'Église
Ville
29560 Telgruc-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Telgruc-sur-Mer

Au Comptoir Ephémère Boutique d’Artisanat local

Ancien Presbytère 19 Rue de l’Église Telgruc-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-07-08

Le Comptoir Éphémère rouvre ses portes pour l’été !

Du 8 juillet au 21 août, venez découvrir une boutique dédiée à l’artisanat local, où une quinzaine d’artisane du Finistère vous présentent leurs créations réalisées avec passion mosaïque, illustration, linogravure, aquarelle, maroquinerie, bijoux en argent, céramique, travail du bois, plantes aromatiques et herbiers.

Les créatrices assureront elles-mêmes les permanences, offrant aux visiteurs un moment privilégié pour échanger autour de leur savoir-faire. Que vous soyez de passage, en vacances ou habitant de la région, venez découvrir des créations uniques et partager un moment convivial autour du fait main.   .

Ancien Presbytère 19 Rue de l’Église Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 6 95 45 86 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Au Comptoir Ephémère Boutique d’Artisanat local Telgruc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

À voir aussi à Telgruc-sur-Mer (Finistère)