Informations pratiques

Lillebonne

Au creux de l’oreille Compagnie Pic & Colegram

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-23 14:15:00

fin : 2027-03-23 14:40:00

Date(s) :

2027-03-23 2027-03-24

Entrez, installez-vous et tendez l’oreille.

Ecoutez et laissez-nous vous raconter ces voix qui chantent leur histoire, ces paysages d’ici qui semblent d’ailleurs, ces comptines d’ailleurs qui semblent familières.

La compagnie Pic & Colegram est à l’initiative d’un vaste travail de collectage de chansons et comptines sur le territoire montpelliérain et le bassin de Thau.

Au creux de l’oreille est une création imaginée comme un instant suspendu ; comme une plongée dans l’intimité des “donneurs de chansons”.

La voix des 3 musiciennes se mêle à celles des chanteur·se·s d’un instant ; le violoncelle, la flûte en sol, la kalimba… accompagnent et construisent le voyage.

Les 3 séances du 23 mars sont réservées aux scolaires. .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

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English : Au creux de l’oreille Compagnie Pic & Colegram

L’événement Au creux de l’oreille Compagnie Pic & Colegram Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme