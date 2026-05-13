Au-delà de l’objectif Exposition et présentation par les élèves de première en spécialité arts plastiques au lycée Saint Charles de Chalon-sur-Saône, Musée Nicéphore Niepce, Chalon-sur-Saône

Au-delà de l’objectif

Exposition et présentation par les élèves de première en spécialité arts plastiques au lycée Saint Charles de Chalon-sur-Saône Samedi 23 mai, 20h00 Musée Nicéphore Niepce Saône-et-Loire

Gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Après avoir découvert l’exposition « La ruse du visible », 13 élèves en spécialité arts plastiques au lycée Saint Charles ont réalisé une production photographique sur le thème du hors champ. Leur lycée est devenu durant trois séances un terrain d’exploration créative pour la composition de photographies qui mettent en jeu le hors champ.

Les élèves volontaires sont présents lors de la Nuit des musées pour vous présenter leurs démarches respectives.

Musée Nicéphore Niepce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, couvrant tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique. Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

Après avoir découvert l’exposition « La ruse du visible », 13 élèves en spécialité arts plastiques au lycée Saint Charles ont réalisé une production photographique sur le thème du hors champ. Leur un…

© Elève de première en spécialité arts plastiques, lycée Saint Charles Chalon-sur-Saône 2025/2026, La classe l’oeuvre