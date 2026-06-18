Au fil de l’eau Lagarde

Lagarde

Au fil de l’eau

Port de plaisance Lagarde Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Le Festival Au fil de l’eau est un événement culturel itinérant biennal qui anime plusieurs communes situées le long de la Sarre et du canal de la Sarre et de la Marne au Rhin. Il propose une programmation éclectique mêlant concerts, spectacles et animations dans des cadres naturels et portuaires d’exception. Véritable rendez-vous de convivialité, le festival valorise le patrimoine fluvial du territoire tout en favorisant les échanges entre habitants, visiteurs et partenaires franco-allemands.

Le festival fera escale à Lagarde le samedi 15 août pour une soirée festive au bord de l’eau. À partir de 19h, le public pourra découvrir Djeff, chanteur, guitariste et compositeur dont l’univers musical s’inspire de la musique gitane et de la rumba. Accompagné sur scène par un second musicien, il partage avec passion ses racines et son histoire à travers des interprétations chaleureuses et authentiques.

À partir de 21h, place au spectacle Only a Dream de la Compagnie Eklabul. Cette création immersive mêle musique live, jonglage de feu et performances aériennes sur portique, dans une mise en scène spectaculaire sur l’eau. Le public est invité à suivre Morphée dans un voyage onirique où les frontières entre rêve et réalité s’estompent peu à peu, offrant une expérience visuelle et poétique unique.

Une soirée gratuite et ouverte à tous, placée sous le signe de la découverte, de l’émerveillement et de la convivialité.

Buvette et restauration sur place.Tout public

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Port de plaisance Lagarde 57810 Moselle Grand Est +33 7 77 39 75 09

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English :

The Au fil de l’eau Festival is a biennial traveling cultural event that brings life to several towns located along the Saar River and the Saar-Marne-Rhine Canal. It offers an eclectic program combining concerts, performances, and activities in exceptional natural and port settings. A true celebration of community, the festival showcases the region’s river heritage while fostering exchanges between residents, visitors, and Franco-German partners.

The festival will stop in Lagarde on Saturday, August 15, for a festive evening by the water. Starting at 7 p.m., the audience will have the chance to discover Djeff, a singer, guitarist, and composer whose musical style is inspired by Gypsy music and rumba. Accompanied on stage by a second musician, he passionately shares his roots and his story through warm and authentic performances.

Starting at 9 p.m., the spotlight turns to the show *Only a Dream* by the Eklabul Company. This immersive production blends live music, fire juggling, and aerial performances on a trapeze, all set against a spectacular backdrop on the water. The audience is invited to follow Morph%Ee on a dreamlike journey where the boundaries between dream and reality gradually blur, offering a unique visual and poetic experience.

A free evening open to all, dedicated to discovery, wonder, and camaraderie.

Refreshments and food available on site.

L’événement Au fil de l’eau Lagarde a été mis à jour le 2026-06-18 par OT DU PAYS SAULNOIS