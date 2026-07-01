Exposition photographique sur Lagarde-Fimarcon : « Les Heures Immobiles – Chroniques photographiques du XXe siècle », Place Elie Fournel, Lagarde

Informations pratiques

Exposition photographique sur Lagarde-Fimarcon : « Les Heures Immobiles – Chroniques photographiques du XXe siècle » 19 et 20 septembre Place Elie Fournel Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition réunissant des photographies anciennes issues des collections privées des habitants du village.

Place Elie Fournel Place Elie Fournel, 32700 Lagarde-Fimarcon Lagarde 32700 Gers Occitanie A 184 m d’altitude, Lagarde-Fimarcon se dresse fièrement sur son éperon rocheux. Flânez dans ses ruelles étroites, visitez son église Saint-Martin, accédez au lavoir oublié au bout du chemin. Parking à proximité

Exposition réunissant des photographies anciennes appartenant aux collections privées d’habitants du village.

©Bernard Duplouich