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Exposition photographique sur Lagarde-Fimarcon : « Les Heures Immobiles – Chroniques photographiques du XXe siècle », Place Elie Fournel, Lagarde

samedi 19 septembre 2026 · Place Elie Fournel · Lagarde

Exposition photographique sur Lagarde-Fimarcon : « Les Heures Immobiles – Chroniques photographiques du XXe siècle », Place Elie Fournel, Lagarde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Elie Fournel
Adresse
Place Elie Fournel, 32700 Lagarde-Fimarcon
Ville
32700 Lagarde
Département
Gers
Tarif
Gratuit.

Exposition photographique sur Lagarde-Fimarcon : « Les Heures Immobiles – Chroniques photographiques du XXe siècle » 19 et 20 septembre Place Elie Fournel Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition réunissant des photographies anciennes issues des collections privées des habitants du village.

Place Elie Fournel Place Elie Fournel, 32700 Lagarde-Fimarcon Lagarde 32700 Gers Occitanie A 184 m d’altitude, Lagarde-Fimarcon se dresse fièrement sur son éperon rocheux. Flânez dans ses ruelles étroites, visitez son église Saint-Martin, accédez au lavoir oublié au bout du chemin. Parking à proximité
Exposition réunissant des photographies anciennes appartenant aux collections privées d’habitants du village.

©Bernard Duplouich

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