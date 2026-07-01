[Visite libre] Lagarde-Fimarcon : un refuge de pierre et de verdure au cœur de la Toscane française, Place Elie Fournel, Lagarde

Informations pratiques

[Visite libre] Lagarde-Fimarcon : un refuge de pierre et de verdure au cœur de la Toscane française 19 et 20 septembre Place Elie Fournel Gers

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Accueil à la salle des fêtes, située sur la place communale.

Déambulez dans les ruelles de l’ancien village, puis découvrez librement l’église Saint-Martin, édifice du XIIIe siècle.

Le parcours se poursuit par une descente vers un lavoir en cours de restauration.

Place Elie Fournel Place Elie Fournel, 32700 Lagarde-Fimarcon Lagarde 32700 Gers Occitanie A 184 m d’altitude, Lagarde-Fimarcon se dresse fièrement sur son éperon rocheux. Flânez dans ses ruelles étroites, visitez son église Saint-Martin, accédez au lavoir oublié au bout du chemin. Parking à proximité

Accueil situé à la salle des fêtes sur la place communale. Déambulation dans les ruelles de l’ancien village . Visite libre de l’Église Saint Martin du XIIIème siècle. Descente vers un lavoir en de…

©Bernard Duplouich