Informations pratiques

Lagarde

Restauration Spectacle Au fil de l’eau

Lagarde Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 18:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Brasero au restaurant PK 209

Un diner convivial un spectacle féérique feu d’artifice magique !Tout public

.

Lagarde 57810 Moselle Grand Est +33 7 86 01 46 51 contact@navigfrance.com

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English :

Fire Pit at PK 209 Restaurant

A warm and friendly dinner—a magical show—a spectacular fireworks display!

L’événement Restauration Spectacle Au fil de l’eau Lagarde a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS