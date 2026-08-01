Restauration Spectacle Au fil de l’eau Lagarde
samedi 15 août 2026 · Lagarde
Informations pratiques
Lagarde
Restauration Spectacle Au fil de l’eau
Lagarde Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 18:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Brasero au restaurant PK 209
Un diner convivial un spectacle féérique feu d’artifice magique !Tout public
.
Lagarde 57810 Moselle Grand Est +33 7 86 01 46 51 contact@navigfrance.com
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English :
Fire Pit at PK 209 Restaurant
A warm and friendly dinner—a magical show—a spectacular fireworks display!
L’événement Restauration Spectacle Au fil de l’eau Lagarde a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS
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