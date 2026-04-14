« Au fil de nos carrières » : visites accompagnées d’anciens ouvriers et ouvrières du textile, Musée départemental du textile, Labastide-Rouairoux

« Au fil de nos carrières » : visites accompagnées d’anciens ouvriers et ouvrières du textile Samedi 23 mai, 18h00 Musée départemental du textile Tarn

limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Suivez des visites agrémentées de souvenirs et d’anecdotes professionnelles par d’anciens ouvriers et ouvrières du textile.

Musée départemental du textile 8 Parc Simone Veil, 81270 Labastide-Rouairoux, France Labastide-Rouairoux 81270 Tarn Occitanie 33563980860 https://musees.tarn.fr/nos-musees/musee-departemental-du-textile Situé au cœur du parc naturel régional du Haut-Languedoc, le musée évoque l’histoire du textile au XIXe siècle dans la vallée de la Thoré, avec des objets et des fonds d’archives d’entreprises provenant des industries textiles locales.

Suivez des visites agrémentées de souvenirs et d’anecdotes professionnelles par d’anciens ouvriers et ouvrières du textile.

© Sédat Yagiz – PNR Haut-Languedoc