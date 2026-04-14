Vernissage de l’exposition Griffe déposée – Cathy Connan, Musée départemental du textile, Labastide-Rouairoux

Vernissage de l’exposition Griffe déposée – Cathy Connan Samedi 23 mai, 17h00 Musée départemental du textile Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Du 23 mai au 30 novembre 2026, le Département du Tarn accueille l’artiste Cathy Connan au Musée départemental du Textile.

L’exposition Griffe déposée propose aux visiteurs un parcours oscillant entre pesanteur et légèreté, rythme effréné et moments de rêverie.

À travers ses œuvres, Cathy Connan offre une interprétation sensible et poétique du monde ouvrier textile, les conditions de travail, les inégalités, mettant en lumière les luttes, en particulier celles des femmes. L’artiste explore avec nuance et délicatesse un pan de l’histoire industrielle textile parfois oublié : celui des hommes et des femmes qui ont façonné notre patrimoine.

Son travail questionne les enjeux environnementaux et sociaux de l’industrie textile d’aujourd’hui : tout particulièrement le rôle de l’eau, l’exploitation des matériaux végétaux et animaux, et l’impact écologique de cette production.

L’essentiel des créations se retrouvent autour des liens entre vulnérabilité, intime et sacré.

Musée départemental du textile 8 Parc Simone Veil, 81270 Labastide-Rouairoux, France Labastide-Rouairoux 81270 Tarn Occitanie 33563980860 https://musees.tarn.fr/nos-musees/musee-departemental-du-textile Situé au cœur du parc naturel régional du Haut-Languedoc, le musée évoque l’histoire du textile au XIXe siècle dans la vallée de la Thoré, avec des objets et des fonds d’archives d’entreprises provenant des industries textiles locales.

Du 23 mai au 30 novembre 2026, le Département du Tarn accueille l’artiste Cathy Connan au Musée départemental du Textile.

© Cathy Connan