Promenade « Au fil des usines », Musée départemental du Textile, Labastide-Rouairoux

Promenade « Au fil des usines » Dimanche 28 juin, 14h00 Musée départemental du Textile Tarn

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Suivez un circuit extérieur à travers cette bastide du XIe siècle et découvrez son riche passé industriel. Quartiers ouvriers, usines, école technique… chaque lieu témoigne de l’âge d’or de l’industrie textile et de la mémoire des travailleurs et travailleuses qui ont façonné le village.

Visite sur inscription auprès du musée.

Musée départemental du Textile 8 Parc Simone Veil 81270 Labastide-Rouairoux Labastide-Rouairoux 81270 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://musee.textile »}, {« type »: « phone », « value »: « 0563980860 »}]

Suivez un circuit extérieur à travers cette bastide du XIe siècle et découvrez son riche passé industriel.

Emmanuel BORDARIER