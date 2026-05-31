L’Occitanie Qu’es aquò ?, Sala comunala de l’ostal de retirada (La Bastida Roairós), Labastide-Rouairoux

L’Occitanie Qu’es aquò ? Jeudi 15 octobre, 14h30 Sala comunala de l’ostal de retirada (La Bastida Roairós) Tarn

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T14:30:00+02:00 – 2026-10-15T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T14:30:00+02:00 – 2026-10-15T16:00:00+02:00

L’artiste occitan Joanda nous fait vivre l’Occitanie au présent et découvrir sa richesse culturelle et patrimoniale en chanson et en vidéo. Il conte le pays, sa gastronomie, sa culture, son histoire, sa langue, ses sports, ses jeux, les secrets de son patrimoine, ses traditions millénaires, ses mots secrets, ses fêtes, ses animaux totems…

Il invite à voyager autour de sa guitare et de chansons occitanes, mais aussi autour de courtes vidéos-projections sur grand écran, et d’une présentation attractive de ce trésor du patrimoine culturel.

Réseaux sociaux : Joanda sur youtube, Instagram : @joandaoc

Site officiel : www.joanda.fr

Sala comunala de l’ostal de retirada (La Bastida Roairós) 8 Impasse Marcelle Cros Labastide-Rouairoux 81270 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 98 01 26 »}] [{« link »: « http://www.joanda.fr »}]

L’artiste occitan Joanda nous fait vivre l’Occitanie au présent et découvrir sa richesse culturelle et patrimoniale en chansons et en vidéo. Chanson et vidéo