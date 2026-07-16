Informations pratiques

Projection du film documentaire « Nous les ouvriers. » de Fabien Beziat Dimanche 20 septembre, 16h30 Musée départemental du textile Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À la force de leurs bras, des générations d’ouvrières et d’ouvriers ont façonné la puissance industrielle de la France. Longtemps, des enfants ont travaillé à leurs côtés. Souvent, il a aussi fallu faire appel à des immigrés pour faire tourner les usines.

Tous se sont battus pour faire évoluer et inventer les normes sociales françaises. Grâce à des archives exceptionnelles et à des témoignages bouleversants, cette grande fresque parcourt un siècle et demi d’histoire et rend hommage à ces femmes et à ces hommes trop souvent absents des mémoires.

Devenus presque invisibles, alors que près d’un quart des Français sont ouvriers, ils prennent aujourd’hui la parole dans ce film collectif.

Musée départemental du textile 8 Parc Simone Veil, 81270 Labastide-Rouairoux, France Labastide-Rouairoux 81270 Tarn Occitanie 33563980860 https://musees.tarn.fr/nos-musees/musee-departemental-du-textile Situé au cœur du parc naturel régional du Haut-Languedoc, le musée évoque l’histoire du textile au XIXe siècle dans la vallée de la Thoré, avec des objets et des fonds d’archives d’entreprises provenant des industries textiles locales.

A la force de leurs bras, les ouvriers, femmes et hommes, ont façonné la puissance industrielle de la France. Longtemps, il y eut parmi eux des enfants. Souvent, on a dû faire appel à des immigrés se…

©Fabien BEZIAT