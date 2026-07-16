Informations pratiques

Visite commentée de l’exposition « Griffe déposée-Cathy Connan » par l’artiste Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée départemental du textile Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’artiste Cathy Connan vous accompagne dans la découverte de son exposition, visible jusqu’au 30 novembre 2026.

Griffe déposée propose un parcours oscillant entre pesanteur et légèreté, rythme effréné et moments de rêverie.

À travers ses œuvres, l’artiste offre une interprétation sensible et poétique du monde ouvrier textile, de ses conditions de travail et de ses inégalités. Elle met en lumière les luttes, en particulier celles des femmes, et explore avec nuance un pan parfois oublié de l’histoire industrielle textile : celui des femmes et des hommes qui ont façonné notre patrimoine.

Son travail interroge également les enjeux environnementaux et sociaux de l’industrie textile contemporaine, notamment le rôle de l’eau, l’exploitation des matériaux végétaux et animaux, ainsi que l’impact écologique de cette production.

L’essentiel de ses créations s’articule autour des liens entre vulnérabilité, intime et sacré.

Musée départemental du textile 8 Parc Simone Veil, 81270 Labastide-Rouairoux, France Labastide-Rouairoux 81270 Tarn Occitanie 33563980860 https://musees.tarn.fr/nos-musees/musee-departemental-du-textile Situé au cœur du parc naturel régional du Haut-Languedoc, le musée évoque l’histoire du textile au XIXe siècle dans la vallée de la Thoré, avec des objets et des fonds d’archives d’entreprises provenant des industries textiles locales.

L’artiste Cathy CONNAN vous accompagne dans la découverte de son exposition, visible jusqu’au 30 novembre 2026.

©Département du Tarn